صفارات الانذار تدوي في مستوطنة ناحال عوز – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 12:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ما حصل على غزة هو عدوان إسرائيلي مكشوف وابتدائي ولا يجوز السكوت عنه
السيد نصر الله: من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة الجهاد أن ترد على هذا الإعتداء ويجب على كل شريف دعم هذا الحق
السيد نصر الله: نحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع إخواننا في حركة الجهاد ومع قيادة حماس وبقية الفصائل
السيد نصر الله: يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة ومن الواضح أن العدو يذهب إلى التقديرات الخاطئة بأن غزة لن ترد
السيد نصر الله: أيا تكن النتيجة التي ستصل إليها هذه المعركة فإن ما حصل يثبّت الردع الفلسطيني أمام الإسرائيلي
السيد نصر الله للعدو: لا تخطئ التقدير مع لبنان وكل ما تفعله لا يمكن أن يؤثر لا في إرادتنا ولا في معنوياتنا
السيد نصر الله: أنصح العدو أن يكف عن توجيه الرسائل وفي لبنان المقاومة لن تسكت عن أي عدوان أو انتقاص من حقوقنا
استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث والمقاومة ترد بقصف المدن والمستوطنات الصهيونية
الصحة في غزة: 31 شهيدا من بينهم 6 أطفال و265 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع
سرايا القدس تستهدف تجمع للآليات في أحراش كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة
أضرار كبيرة بمنازل في مستوطنة سديروت جراء استهدافها بصواريخ سرايا القدس
كتائب القسام تزف الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور: هذه الدماء ستبقى لعنات تلاحق المحتلين حتى زوالهم عن أرضنا
شهيدان وعدد من الإصابات بقصف الإحتلال منزل شمال قطاع غزة
طائرات الإحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق خانيونس
حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى ونتائجه التي لا يمكن التنبؤ بها
حركة حماس: نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام المسجد الأقصى ونؤكد أن شعبنا موحّد في التصدي له والدفاع عن أرضه ومقدساته
صفارات الانذار تدوي في مستوطنة ناحال عوز
منذ 10 mins
7 August، 2022
عاجل
اخبار غزة
العدوان على غزة
سرايا القدس
غزة تقاوم
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