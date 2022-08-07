حماس تشيد بصمود المرابطين في الأقصى وتدعو إلى مواصلة التصدّي لاقتحامات المتطرّفين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برباط أهلنا الصامدين في بيت المقدس وأكنافه دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وشدّهم للرّحال بكلّ بسالة.

وبارك الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي سواعد المقاومة الرَّامية التي ضربت مغتصبات الاحتلال في القدس المحتلة، بالتزامن مع الاقتحامات الاستفزازية في ذكرى ما يُسمّى “خراب الهيكل” المزعوم، التي نفذها المتطرّفون الصهاينة بحماية ودعم من الاحتلال، في رسالة واضحة للعدو وداعميه، أنَّ القدس والأقصى هما بوصلة شعبنا ومقاومته، ولن يسمحوا بالاستفراد بهما، ولن تفلح مخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه، مؤكدًا أن الأقصى المبارك سيبقى إسلامياً شامخاً، والمستوطنون وحكومتهم إلى زوال.

ودعا أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وإدامة التصدّي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم الأقصى، وإفشال كل مخططاتهم للسيطرة على مسجدنا المبارك من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني وتمرير مخططاتهم الخبيثة في التهويد والهدم.

وأهاب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية التحرّك الفاعل، انتصاراً للقدس والأقصى ودعماً للمرابطين في معركتهم نيابة عن الأمَّة قاطبة.

المصدر: وكالة شهاب