انطلاق مراسم تشييع الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور من مسجد بدر في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 12:36

انطلاق مراسم تشييع الشهيد القائد في سرايا القدس خالد منصور من مسجد بدر في رفح

منذ 38 mins 7 August، 2022
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