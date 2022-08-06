عملية طعن لجندي صهيوني أمام مدخل مستوطنة “أرائيل”.. وانسحاب المنفذ

نفذ فلسطيني عملية طعن أمام مدخل مستوطنة “أرائيل” الصهيونية بالقرب من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “منفد العملية أقدم على طعن جندي إسرائيلي، وقام بالانسحاب من المنطقة، فيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل حالته الصحية”.

وقالت المصادر إن “المنفذ استولى على سلاح من نوع m16 من جندي، وانسحب من المكان، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان”.

وتتزامن العملية البطولية مع العدوان الصهيوني الذي يشنه العدو لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 15 شهيداً، بينهم طفلة وسيدة مسنة، والقيادي الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، إضافة إلى إصابة العشرات وتدمير أكثر من 650 منزلاً وعدد من المؤسسات التعليمية.

المصدر: فلسطين اليوم