سرايا القدس تستهدف سديروت والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة والمدن المحتلة بعدد كبير من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 04:18

سرايا القدس تستهدف سديروت والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة والمدن المحتلة بعدد كبير من الصواريخ

منذ 50 mins 6 August، 2022
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