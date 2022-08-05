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August 5 2022 - 19:06

بالصور.. مكان اغتيال القائد الشهيد تيسير الجعبري

منذ 10 mins 5 August، 2022
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فلسطين

بالصور.. مكان اغتيال القائد في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري بمدينة غزة.

 

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المصدر: فلسطين اليوم

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