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August 3 2022 - 22:22

عشية ذكرى انفجار المرفأ، الاهالي يناشدون البيطار بالافراج عن الحقيقة

منذ 2 ساعة 3 August، 2022
تقارير مصورة

سنتانِ مرّتا على انفجارِ الرابع من آب، وأهالي الشهداءِ يناشدونَ لبلسمةِ جراحِهم.

المصدر: قناة المنار

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