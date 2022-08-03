عشية ذكرى انفجار المرفأ، الاهالي يناشدون البيطار بالافراج عن الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2022 - 22:22
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عشية ذكرى انفجار المرفأ، الاهالي يناشدون البيطار بالافراج عن الحقيقة
منذ 2 ساعة
3 August، 2022
تقارير مصورة
سنتانِ مرّتا على انفجارِ الرابع من آب، وأهالي الشهداءِ يناشدونَ لبلسمةِ جراحِهم.
المصدر:
قناة المنار
انفجار المرفأ
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