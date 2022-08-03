كنعاني: الفريق الإيراني المفاوض سيغادر خلال الساعات القليلة القادمة إلى فيينا

اعلن متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن مغادرة الوفد الايراني المشارك في “مفاوضات الغاء الحظر”، البلاد باتجاه العاصمة النمساوية فيينا، لاستئناف هذه المفاوضات.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح “كنعاني”، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية “علي باقري كني” يراس الوفد الايراني المفاوض الى فيينا، والذي سيركز في هذه الجولة من المفاوضات على اطر سياسة الغاء الحظر الظالم عن البلاد.

واستطرد، ان الجولة الحالية من مفاوضات الغاء الحظر ، ستجري على غرار سابقاتها بتنسيق الاتحاد الاوروبي، وستناقش اقتراحات الاطراف بما في ذلك مبادرات الجمهورية الاسلامية الىي سُلمت خلال الاسبوع الجاري الى الطرف الاخرى.

واكد المتحدث باسم الخارجية من جديد، على ارادة الجمهورية الاسلامية في التوصل الى اتفاق مستديم يضمن حقوق ومصالح الشعب الايراني؛ متطلعا الى اتخاذ قرارات حازمة من قبل الاطراف الاخرى وتركيزهم الجاد على حل القضايا العالقة وتوفير الظروف للمضي قدما وبشكل مؤثر في هذه المفاوضات.

المصدر: وكالة ارنا