وكالة الأنباء العراقية: السيطرة على حريق ناتج عن احتراق نفايات وكرفانات مقابل دار الضيافة قرب مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 17:14

وكالة الأنباء العراقية: السيطرة على حريق ناتج عن احتراق نفايات وكرفانات مقابل دار الضيافة قرب مجلس النواب

منذ 2 ساعة 2 August، 2022
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