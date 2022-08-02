الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اثر غارة جوية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 03:30
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رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: على المسؤولين عدم التفريط بحقوق لبنان وثرواته وضمان استخراجها
الشيخ يزبك: الكل يتحدث عن الأزمة الحادة على كافة الأصعدة فلماذا لا يبادَر إلى تشكيل حكومة لعلها تخفف من المعاناة؟
الشيخ يزبك: العتمة شاملة فلماذا لا تتحرك الحكومة مع العرض الإيراني المجاني أم تتنظر الإذن من أمريكا وهي سبب العتمة؟
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة قادرة أن تبني لكم وطناً قوياً متيناً ثابتاً مستقلاً في مستقبل الأيام
لقاء بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا انضم اليه الموفد الاميركي والسفيرة الاميركية لبحث تطورات ترسيم الحدود البحرية
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين بعد لقاء بعبدا: أنا متفائل جداً بالتوصل الى اتفاق في الأسابيع المقبلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: الأجواء إيجابية وهناك تضييق للفجوة ولا قضم من البلوكات ولا تقاسم للثروات
حركة أمل تؤكد على أهمية وحدة الموقف الرسمي حول موضوع الترسيم بما يؤمن للبنان ورقة قوة لاستعادة حقه في ثرواته الطبيعية
وزير الأشغال علي حمية للمنار: السفينة السورية الموجودة في مرفأ طرابلس أوراقها قانونية بامتياز لكن حمولته هي موضوع النقاش
الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس: نعلن الاستنفار لدى مجاهدينا أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين
عائلة الشيخ بسام السعدي: الشيخ السعدي اعتقل حيا وزوج ابنته أشرف الجدع والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهما
الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية: أمر بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتم إطلاع الوكالة الدولية على الأمر
وزير الخارجية الإيراني: نقوم بدراسة مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
عبداللهيان: وزارة الخارجية تتابع المفاوضات بدقة لإعادة حقوق الشعب الايراني ومن المهم لنا رعاية خطوطنا الحمراء بالكامل
الخارجية الإيرانية ردا على عقوبات الأمريكية الجديدة: إدارة بايدن تعزز سياسة الضغط القصوى رغم اعتراف مسؤوليها بفشلها
وزير الخارجية الأمريكي: إيران لم تكن راغبة في القبول بصفقة للعودة إلى الاتفاق النووي منذ مارس الماضي
وزير الخارجية الأمريكي: الصين ستتحمل مسؤولية أي أزمة أو تصعيد بنتيجة زيارة نانسي بيلوسي لتايوان
البيت الأبيض: رئيسة مجلس النواب الأمريكي لم تؤكد أي خطط بشأن سفرها إلى تايوان
وول ستريت جورنال: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل الثلاثاء
الرئيس الروسي: لا منتصر في الحرب النووية ولا يجب أن تندلع أبداً
مراسل المنار: تظاهرة بدعوة من الإطار التنسيقي العراقي في محيط المنطقة الخضراء ببغداد
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: خروج المتظاهرين ليس ضد شخص أو جماعة بل من أجل العراق وحكومته وشعبه
الإطار التنسيقي لأنصاره: ندعوكم للاستعداد والجاهزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى دعت الضرورة لذلك
اللجنة التنظيمية لتظاهرات الإطار التنسيقي: نطالب بسرعة تشكيل الحكومة وعدم الالتفات لدعوات التعطيل والتخريب
رئيس الحكومة العراقية: أدعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة حوار وطني للوصول لحل سياسي للأزمة الحالية
الرئيس اليمني مهدي المشاط: الأداء العالي والمتميز للمؤسسة الأمنية والعسكرية أفشل كل رهانات الأعداء في جميع الجبهات
الرئيس المشاط: على الصعيد العسكري وبمسرح العمليات العسكرية ستستعر الحرب أكثر فالأطراف تستعد لها ونحن لها جاهزون
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باليمن: انتهت جولة مفاوضات عمّان وتم تثبيت جزء من أسماء الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم
عبد القادر المرتضى: نأمل أن تعقد الأمم المتحدة جولة قريبة لاستكمال بقية الخطوات لإطلاق سراح الأسرى الذين شملهم الاتفاق
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ترتكب 149 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اثر غارة جوية في كابل
منذ 57 mins
2 August، 2022
عاجل
ايمن الظواهري
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