الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اثر غارة جوية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 03:30

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اثر غارة جوية في كابل

منذ 57 mins 2 August، 2022
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