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August 1 2022 - 20:58

حشود شعبية عراقية خرجت في تظاهرة عند احدى بوابات المنطقة الخضراء

منذ 2 ساعة 1 August، 2022
تظاهرة- العراق
العراق - عربي وإقليمي

توافدت حشود شعبية عراقية الى احد بوابات المنطقة الخضراء للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها العديد من القوى السياسية من بينها الإطار التنسيقي، ضد ما وصفها بمحاولات الإنقلاب على الدولة.

وقد جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعوته للتيار الصدري والاطار التنسيقي لضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد. وقال العامري في بيان إن الدماء العراقية عزيزة على الجميع.

كما رحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بدعوات الحوار بوصفها دليل حكمة جميع الأطراف، معلنا دعمه لأي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق.

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