تظاهرة شعبية حاشدة في بغداد رفضاً للإساءة الى المصحف الشريف

خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد، اليوم السبت، رفضاً للإساءة إلى المصحف الشريف في السويد والدنمارك، واحتجاجاً على محاولات الإساءة إلى العراق والمقدسات الدينية.

المحتجون الذين لبّوا دعوة الإطار التنسيقي إلى التظاهر احتجاجاً على الإساءة للمقدسات الدينية، انطلقوا من وسط العاصمة، حيث رفعوا المصحف الشريف إلى جانب العلم العراقي، مرددين عبارات مدافعة عن القرآن الكريم.

وشارك رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بمقدمة التظاهرة الشعبية في بغداد، مشدداً على وجون أن يقف جميع الموحدين لله في العالم ضد أي إساءة إلى المقدسات، أو عدوان عليها”.

وفي سياق متصل، والتزاماً بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية، غادر القائم بالأعمال العراقي السويد بعد أن طلب رئيس الوزراء العراقي سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في ستوكهولم، وطرد السفيرة السويدية من الأراضي العراقية، رداً على الإساءة إلى المصحف.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية قرار عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة إلى المصحف الشريف.

هذا وأقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن، وذلك بعد أيام قليلة من تدنيس جديد للمصحف الشريف.

كما وأقدم الخميس الماضي، المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى استوكهولم، في واقعةٍ هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر حزيران/يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف المقدسات الإسلامية.

المصدر: مواقع