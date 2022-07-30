الشيخ قاسم: التسويف في ملف ثروة لبنان النفطية لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ التسويف في ملف ثروة لبنان النفطية لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها الذي يمليه عليها الموقف عندما يحين الموقف.

وشدد الشيخ قاسم في كلمة له خلال إحياء الليلة الثانية من ليالي شهر محرم الحرام في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، على ضرورة أن تكون الإجابات بأسرع وقت ممكن وفي الفترة الزمنية المحددة، وأنّ لا خيار أمام العدو الصهيوني إلاّ أن يعترف بحقوق لبنان بثروته المائية، كما أنّه لا خيار أمام الأميركي إلا أن يرفع يده عن الشركات لتنقب وتستخرج الغاز.

وشدّد الشيخ قاسم على أنّ “العدو إذا هددنا وقفنا له بالمرصاد، وإذا تهيأ قليلًا نحن نتهيأ أكثر، وسنبقى نتقوّى لمواجهته”، مضيفًا “ليعلم الجميع أنّ حزب الله يعمل في إطار تكامل دور المقاومة مع الدولة اللبنانية لتكون قوية في حقها”.

الشيخ قاسم تابع قائلًا “لأننا مع الحسين عليه السلام انتصرنا وطردنا “اسرائيل” وقضينا على “داعش” والتكفير ورفعنا راية الحق لنقول للعالم، نحن مع الله نتلألأ بعطاءاتنا شيبًا وأطفالا”. وقال “إذا البعض تخلّى عن التحرير نحن لا نتخلى، وإذا كنا قادرين وغيرنا ليس قادرًا فنعمل ونساعد الآخرين”، متسائلًا “كيف أنتم مع استقلال لبنان، عبر البيانات؟”.

الشيخ قاسم أضاف “نحن نتوفق بصاروخ صغير ونعمل عليه ونحوّله إلى صاروخ كبير، وصاروخ غراد سنة 1993 أنتج اتفاق تموز في يومها، لأننا استخدمناه باسم الله وفي سبيل الله ومن أجل التحرير فوفقنا الله، مع العلم أنه صاروخ لا قيمة له”.

وتابع قائلًا “إذا كان لدينا سلوك سياسي واجتماعي صحيح فهذا بسبب السلوك العقائدي القويم والصحيح”، مشيرًا إلى أنّ “أميركا قمّة في الفساد على المستوى العالمي، فإذا شخص لجأ إلى أميركا فطبيعي يسلك مسار الخداع والكذب والانحراف”.

وسأل الشيخ قاسم البعض “ما أزعجكم بنشيد “سلام يا مهدي”؟، نقول سلام يا مهدي ونحن نعلم أنّه يسمع سلامنا ويكون بيننا أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم”.

كما أكّد أنّ “الحجاب لدينا هو الاستقامة والالتزام بأوامر الله، والمحجبة تقول أن لا تنظروا إلى جمال جسدي بل انظروا إلى جمال انسانيتي وعقلي وروحي وهذا تعبير عن الاستقامة”، وأنّ “المحجبات بتربية الأطفال والأولاد هنّ القمة وهنّ الحاضنة لهذا الخط الجهادي”.

نائب الأمين العام لحزب الله أضاف “بعضهم يقول أنكم لا تشبهوننا، والحمد لله أننا لا نشبهكم ولا تشبهوننا، وأكيد لا تشبه الاستقامة الانحراف ولا تشبه المقاومة طعنها بالظهر”. ختم قائلًا “أعطينا الشهداء فكانت النتيجة أن وصلنا إلى قمة الموقع في المنطقة كلها”.

المصدر: مواقع