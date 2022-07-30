مراد يُطالب المعنيّين بالملفات المعيشية التحرك والبحث لحلها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 20:00

مراد يُطالب المعنيّين بالملفات المعيشية التحرك والبحث لحلها

منذ 1 ساعة 30 July، 2022
حسن مراد
لبنان
طالب النائب حسن مراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي النواب ورؤساء البلديات والقائمقامين والأحزاب في منطقة البقاع الغربي وراشيا وفعالياتها البحثَ النهائي بملفات عديدة للعمل لحلها ومنها:
١- موضوع الكهرباء وظلم قرى معينة وهذا الأمر يجب ألا يبقى وحله يكون التساوي بين الجميع.
٢- موضوع مكب النفايات وايجاد حلول له مع البلديات والجهات المانحة.
٣- موضوع الكهرباء لآبار المياه.
٤- موضوع البناء وذلك يكون تنسيقه مع التنظيم المدني.
٥- موضوع المخيمات السورية والضغط الحاصل.
٦- موضوع أفران الخبز في منطقة البقاع الغربي وراشيا وحصص الطحين  المقدمة لهم.

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