حزب الله بقاعا كرم الزميل أبو إسبر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2022 - 19:58

حزب الله بقاعا كرم الزميل أبو إسبر

منذ 2 ساعة 30 July، 2022
اخبار
لبنان

كرم قسم المؤسسات الرسمية في قيادة حزب الله في منطقة البقاع، رئيس مكتب “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك الزميل محمد أبو إسبر.

فخر الدين
ونوه مسؤول القسم هاني فخر الدين بدور “الوكالة الوطنية للإعلام” التي “تمتاز بصدقية الخبر وبمهنية عالية، والتي تتوخى الحقيقة وتهتم بقضايا الناس والمجتمع”.

وأضاف: “متابعة رئيس مكتب الوكالة في بعلبك والمندوبين لكل حدث وقضية وخبر، ومناقبيتهم في التغطية الإعلامية ومواظبتهم على العمل على امتداد منطقة جغرافية شاسعة، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان، تستحق منا كل الشكر والثناء والتقدير”.
وقدم فخر الدين درعا للزميل أبو إسبر تقديرا لعطاءاته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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