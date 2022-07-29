اعتصام في جبشيت احتجاجا على عدم كشف مصير عضو البلدية حسين علي نحال وابنه في الامارات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 29 2022 - 14:24

اعتصام في جبشيت احتجاجا على عدم كشف مصير عضو البلدية حسين علي نحال وابنه في الامارات

منذ 29 mins 29 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة