اعتصام في جبشيت احتجاجا على عدم كشف مصير عضو البلدية حسين علي نحال وابنه في الامارات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 14:24
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رئيس الجمهورية ميشال عون يستقبل وزراء الزراعة اللبناني والسوري والأردني والعراقي في قصر بعبدا
الرئيس عون يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا
الرئيس عون يدعو الى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء
الشيخ علي دعموش: المصلحة تقتضي التوحد حول مطالب لبنان واستثمار موقف المقاومة لانتزاع الحقوق واخراج البلد من الحصار
الشيخ علي الخطيب: ندعو السلطة الى التحرك وضرب المحتكرين وإفساح المجال للمواطنين للحصول على لقمة العيش ومنع الفوضى
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نحن مع معادلة النفط أو الحرب ولن نقبل أن نحاصَر من دون أن نحاصِر
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: الوزارة ماضية في خطة تفعيل المرافق العامة لما تعود به من إيرادات للدولة اللبنانية
حمية: وزارة الأشغال ستكون أول وزارة تطبق قانون الشراء العام على المزايدات والمناقصات على أن تكون مفتوحة
وصول سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد مجتبى أماني الى مطار بيروت الدولي مساء الخميس
أماني يقول إنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من أي وقت مضى
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق وبالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين بقرية المغير شرق رام الله
وزير البنية التحتية الأوكراني: تم تحديد الممرات الآمنة لمغادرة سفن الحبوب ونتوقع حصول ذلك خلال هذا الأسبوع
الدفاع الروسية: مقتل 40 أسيرا في قصف أوكراني على سجن في دونيتسك بصورايخ هيمارس الأميركية
الكرملين: آلية تصدير الحبوب من أوكرانيا مرتبطة بإزالة القيود المفروضة على حركة الحبوب والأسمدة الروسية
الكرملين: لا توجد خطط لإجراء اتصال بين بوتين وبايدن حتى الآن
الكرملين: نعارض أي خطوات استفزازية تجاه تايوان من قبل أي دولة لأن ذلك سيزيد من التوتر
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العملة الأميركية لم تعد موثوقة وواشنطن تستغل عملتها في الضغط على عدد من الدول
لافروف: التعاون بين دول منظمة شنغهاي مهم وندعم الشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة
توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء يصل الى أوروبا
وكالة سانا: أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء عدوان تركي بالمدفعية على منطقة القحطانية بريف الحسكة
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون اتفق مع ولي العهد السعودي على اهمية تنويع إمدادت الطاقة
8 قتلى على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة شرق ولاية كنتاكي الأميركيّة
استطلاع للرأي: الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا يتقدم بفارق 18 نقطة على الرئيس جايير بولسونارو بانتخابات الرئاسة المقبلة
فنزويلا وكولومبيا تعلنان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية على مستوى السفراء اعتباراً من السابع من آب/أغسطس
اعتصام في جبشيت احتجاجا على عدم كشف مصير عضو البلدية حسين علي نحال وابنه في الامارات
منذ 29 mins
29 July، 2022
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