33 شهيداً و195 جريحاً حصيلة العدوان الاسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم (وزارة الصحة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 00:00

33 شهيداً و195 جريحاً حصيلة العدوان الاسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم (وزارة الصحة)

منذ 32 mins 28 September، 2024
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