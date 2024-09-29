مسيرة في المنطقة الخضراء في بغداد تنديداً بجريمة اغتيال السيد نصرالله

شهدت العاصمة بغداد تظاهرات حاشدة، مساء اليوم السبت، قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة تنديدا باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقالت مصادر اعلامية إن العاصمة بغداد شهدت تظاهرة حاشدة قرب الجسر المعلق الواقع في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد تنديدا باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إثر الغارة الصهيونية التي نفذت أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام.

المصدر: مواقع