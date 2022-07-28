تدابير سير في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن سلسلة من تدابير السير في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

وقالت المديرية في بيان لها الخميس “بناء على قرار محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، تدابير السّير التالية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 17:00 حتى الساعة 24،00 من تاريخ 29-7-2022 ولغاية تاريخ 08-08-2022:

منع دخول آليات “الفان”، و “البيك أب”، والآليات الكبيرة والشّاحنات على اختلاف أنواعها إلى مناطق الضاحية الجنوبية.

عدم إطلاق الطائرات المسيّرات (Drones)، طيلة أيّام عاشوراء.

تحويل السّير على طريق المطار / أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، من المسلك الشرقي إلى المسلك الغربي ليصبح بالاتجاهين.

كما سيتمّ اعتبارًا من الساعة 19،00 وحتّى الساعة 24،00 من التواريخ عينها:

تحويل السّير أمام حسينية الإمام الهادي في الأوزاعي من المسلك الغربي إلى المسلك الشرقي ليصبح بالاتجاهين.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات”.

المصدر: موقع الامن الداخلي