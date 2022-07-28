شحنات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم” انخفضت 20%

انخفضت شُحناتُ الغازِ عبرَ خطِ الأنابيب “نورد ستريم” إلى حوالى عشرينَ بالمئة من سَعتِه حسَبَ بياناتِ الهيئةِ الألمانيةِ المشغلة، ما يعززُ خطرَ حدوثِ نقصٍ هذا الشتاءَ في أوروبا.

وقالت الهيئةُ التي تديرُ الشبكةُ على الاراضي الالمانية اِنَ حوالي 14 غيغاوات وصلت الى المانيا من روسيا حالياً مقارنةً بنحوِ 29 غيغاوات في السابق .

وكانت المجموعةُ الروسيةُ للطاقة “غازبروم” أعلنت عن هذا الانخفاضِ الحادِّ الجديدِ في حجمِ الشحناتِ الذي يأتي في أجواءِ أزمةِ الطاقةِ بينَ موسكو والغربِ منذُ بدءِ العمليةِ العسكريةِ الروسية في أوكرانيا.

المصدر: قناة المنار