نقابة عمال كهرباء لبنان: الإضراب مستمر حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان التزامها وتأييدها للإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، على أن يُستثنى من الإضراب والاعتصام الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية.

وأصدرت اليوم البيان الآتي: “بناءً على بيان اتحاد النقابات العمالية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً طارئاً لها اليوم الخميس الموافق 28/7/2022 .

أعلنت خلاله التزامها وتأييدها للإضراب الذي دعا اليه الاتحاد وذلك بعد تجاهل واستثناء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من كلّ ما توصّلت إليه اللجنة الوزارية من مقررات بخصوص العاملين في القطاع العام.

وأكّدت تأييدها والتزامها بالإضراب والاعتصام داخل مراكز العمل ووقف جميع الأعمال الإدارية والفنية اعتباراً من اليوم الخميس 28/7/2022 ولغاية يوم الثلثاء الموافق 2/8/2022 ضمناً، مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلّا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أيّ عمل إلّا ما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

كما يُستثنى من الإضراب والاعتصام الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية، وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أيّ تطور”.

المصدر: بيان