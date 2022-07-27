توضيح حول التسعيرة الجديدة للمحروقات.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 16:20

توضيح حول التسعيرة الجديدة للمحروقات..

منذ 2 ساعة 27 July، 2022
بنزين
لبنان

أصدرت المديرية العامة للنفط في لبنان بيانا الاربعاء أوضحت فيه الأسعار الجديدة التي حدت للمحروقات، حيث جرى رفع سعر البنزين دون المازوت والغاز.

وأشار البيان الى أن الإضافة على جدول تركيب الاسعار التي طرأت اليوم على سعر مادة البنزين،(اي مبلغ الأربعة عشر ألف ليرة الإضافي للصفيحة)، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة لخمسةٍ وثمانين بالمئة من كمية النفط الموزعة واعتماد سعر السوق الموازي لخمسة عشر بالمئة منها.

واوضح البيان ان “ذلك بناء لقرار صدر من المصرف المركزي و تمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل الكمية”.

المصدر: قناة المنار

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