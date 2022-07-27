سلسلة نشاطات عاشورائية للهيئات النسائية خلال شهر محرم

تُقيم الهيئات النسائية في منطقة بيروت بحزب الله سلسلة نشاطات لإحياء الموسم العاشورائي على مدى العشرة أيام من شهر محرم الحرام.

وستقيم الهيئات 58 مجلس عزاء في المجمعات الثقافية كافة، وستُطلق حملة إعلامية لجمع تبرعات للأدوية بعنوان “دواك بيشفي غيرك”، حيث سيتمّ وضع صناديق خاصة في كافة المجالس الصباحية والمسائية من اليوم الأول الى العاشر، على أن يجري التنسيق مع الدفاع المدني لتسلم الأدوية وتوزيعها أو تسليمها للصيدليات في القطاعات كي تصل الى المستضعفين مجانًا.

وخلال عاشوراء، ستُطلق الهيئات النسائية هيئة “أمّ البنين”، وهي مخصّصة للنساء الكبيرات في السنّ اللواتي يُردن الخدمة في المجالس.

وكما في كلّ سنة، تُحيي الهيئات النسائية مجلس الطفل الرضيع في مجمع سيّد الشهداء (ع) الذي سيكون بتاريخ 5 آب/اغسطس المقبل.

على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، من المقرّر أن تُقيم الهيئات النسائية مجلس عزاء يومي مباشر عبر صفحاتها، وستُطلق حملة عاشورائية تحت عنوان 10 خطوات نحو الحسين (ع) بموازاة مسابقة يومية من وحي المناسبة على صفحة “فدك” ومسابقة عاشورائية الكترونية لمجموعة “طوبى” الشبابية.

المصدر: موقع العهد