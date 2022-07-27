فرنسا توقف أجزاء من مفاعلاتها النووية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية وقف العمل في أجزاء من المفاعلات في محطات الطاقة النووية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمستويات قياسية.

وأدّت درجات الحرارة المرتفعة إلى نقص في كميات مياه الخزانات التي كانت مصدراً لتبريد المفاعلات. وسيؤدي تعليق عمل محطات الكهرباء إلى انخفاض في إنتاج الطاقة في فرنسا بنسبة 50%.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أنّ السلطات فرضت قيوداً في بعض المناطق على استخدام المياه بسبب الحرارة والجفاف.

موجات الحر التي طاولت أوروبا الغربية، تجاوزت درجات الحرارة في عدد منها الـ40 مئوية، بينها إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة، ما ينذر بتداعيات مُقلقة على اليابسة وعلى الأنهار الجليدية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كلار نوليس، في جنيف: “تضرب موجة حر جديدة، هي الثانية هذا العام، أوروبا الغربية. تؤثر بشكلٍ أساسي على إسبانيا والبرتغال، لكن من المتوقع أن تصبح أقوى وأن تمتد لدول عدّة”.

المصدر: الميادين