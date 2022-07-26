مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الثلاثاء 26-7-2022

دقيقة هي الرسائل التي بعثا بها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عبر سماء فلسطين المحتلة، فاصابت اهدافها، تماما كصواريخ المقاومة الدقيقة القادرة على الوصول الى كامل الارض الفلسطينية المحتلة وبحرها ..

ولكي لا يبحر الجميع بالتسويف رَسَّمَ سماحة السيد المهل قبل الخطوط ، وأكد ان استخراج النفط والغاز اللبنانيين اصل المعادلة، والحد الفاصل ايلول، فاما استخراج من البحر اللبناني واما لا نفط ولا غاز لاحد ..

احد لم يستطع تجاوز هذه الخطوط، وما بعد بعد كاريش حاضرة في قلب مراكز القرار الصهيوني فاكدوا من جديد قادة وعسكريين ومحللين على ضرورة ابرام اتفاق مع الجانب اللبناني عبر الاميركي وعدم ترك الامور تنزلق الى ما لا تحمد عقباه ..

وحتى تضيء مسيرات المقاومة فوق كاريش نصراً جديداً، فان اضاءة لبنان ممكنة زمن العتمة الاميركية، وهبة الفيول التي وعد سماحة السيد بتأمينها من ايران ان وافقت الحكومة اللبنانية احرقت مراكب البعض الذي كان يمطتيها للابحار هاربا من اي خرق للحصار الاميركي المفروض، فكما قال وزير الطاقة وليد فياض للمنار ان وزارته ترحب باي هبة او مساعدة تعين قطاع الكهرباء على العمل، وقد حدّدت المادة اثنان وخمسون من قانون المحاسبة العمومية الاصول لقبول الهبات، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ..

وحتى يقدر القلم الحكومي على رسم حَلٍّ هو اسهل ما يكون، واحوج ما يكون له اللبنانيون الغارقون بين العتمة وفواتير المولدات، فان حملة اهلا بهالطلة السياحية بحاجة ماسة للكهرباء، وكذلك البلد، عسى أن ينجو من العصفورية الموعودة.. اما الطحين فعالود يا وزير.

حديث عن اطنان قادمة واقرار في مجلس النواب لاتفاقية قرض البند الدولي لشراء القمح الملح للبلاد، لكن الطوابير لا تزال مفروضة امام ابواب الافران، ورغيف الخبز مفقود من بيوت الفقراء ..

في بيت التشريع اللبناني كانت المباراة اليوم، ولدقة النتيجة المرجوة حضرت مدربة فريق السياديين للاشراف بنفسها، فكانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تراقب عبر مدرجات القاعة العامة في مجلس النواب مناقشة اربعين بندا في بلد السيادة والحرية والاستقلال ..

المصدر: قناة المنار