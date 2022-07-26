وزير خارجية هنغاريا: قرار الاتحاد الأوروبي حول خفض الطلب على الغاز يتجاهل مصالح بلاده ويضر بمواطني الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2022 - 22:04

وزير خارجية هنغاريا: قرار الاتحاد الأوروبي حول خفض الطلب على الغاز يتجاهل مصالح بلاده ويضر بمواطني الاتحاد الأوروبي

منذ 4 ساعة 26 July، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة