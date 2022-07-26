الاحتلال يهدم عدداً من المنشآت التجارية قرب حاجز “الجلمة” شمال جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2022 - 13:42

الاحتلال يهدم عدداً من المنشآت التجارية قرب حاجز “الجلمة” شمال جنين

منذ 11 mins 26 July، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال هدمت وأزالت عددا من البسطات التي تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة، علما أن هذه البسطات هي مصدر الرزق الوحيد للمواطنين هناك، وعرف من أصحابها علي عصام لحلوح، ومؤمن عامر أبو فرحة.

جدير ذكره أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل شهر محلاً تجارياً، وأزالت عدداً من بسطات الخضار، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب الحاجز العسكري “الجلمة” شمال جنين.

المصدر: فلسطين اليوم

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