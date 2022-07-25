أزمة الخبز، القادم أسوأ إلا بحالٍ واحد!

تتفاقم أزمة الخبز في لبنان وبحسب المعنيين في القطاع فإن الايام المقبلة ستكون أسوأ بحال لم يتم التسريع في انجاز معاملات البواخر المنتظرة واجراء الفحوصات المخبرية من قبل وزارة الزراعة بشكل عاجل.

فلقد انتشرت بالامس فيديوهات من مختلف المناطق اللبنانية والتي أظهرت طوابير من المواطنين بإنتظار أن يحصلوا على نصيبهم من الخبز اليومي . يقول أمين سر نقابة أصحاب الافران ناصر سرور لموقع المنار أن الايام المقبلة ستكون أسوأ فهناك سبعة مطاحن في لبنان مقفلة , من بينها مطاحن كبرى وأساسية تسلم لعدد كبير من الافران في مختلف المناطق .عوامل عدة تزيد الازمة تعيقداً بحسب سرور وهي :

دخول السياح حيث زاد الاستهلاك والطلب على الخبز بمقدار 10 آلاف طن اضافية على الكميات التي تصل والتي أصلاً لا توزع على الافران كما هو مفترض .

مسألة البونات التي تقدمها الافران للمطاحن للحصول على كميات الطحين حيث تلجأ بعض المطاحن الى تسليم الافران كميات محدودة بحسب قدرتها الانتاجية وما هو متوفر لديها .

ارتفاع سعر الاصناف الاخرى من الخبز كالمرقوق والكعك مما أدى الى زيادة الطلب على الخبز العربي . ويسأل سرور عن دور وزارة الاقتصاد التي من المفترض أن تلجأ الى تفعيل لجنة طوارئ تجمع كل الاطراف المعنية لايجاد حلول سريعة .

واعتبر أنه يمكن للجهات المعنية ( مصرف لبنان , ووزارة الزراعة ) أن تتفادى تفاقم الازمة أكثر وتقوم بتسريع اجراءات دخول البواخر( صرف اعتمادات , واجراء فحوصات مخبرية ) المحملة بكميات قمح تقدر بحوالي 45 ألف طحن .

المصدر: موقع المنار