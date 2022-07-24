ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة في الفيليبين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 18:24

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة في الفيليبين

منذ 2 ساعة 24 July، 2022
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