وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق غداً على رأس وفد رسمي للقاء كبار مسؤوليها

يصل وزير خارجية الجمهورية الجزائرية رمطان لعمامرة إلى دمشق غداً الاحد، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصب وزارة الخارجية.

وقالت مصادر سورية رسمية، إن لعمامرة الذي سيحط في دمشق على رأس وفد رسمي قادماً من العراق، سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين السوريين، وسيكون في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حيث سيتم البحث في العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات صداقة ودية.

وتأتي زيارة لعمامرة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الجزائرية بداية الشهر الجاري حيث شارك في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين للاستقلال، كما أجرى عدة لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية لعمامرة.

المصدر: وكالة يونيوز