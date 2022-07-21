بلديات الضاحية تشتكي للقضاء مخالفات اصحاب المولدات والتعديات على المياه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 19:14

بلديات الضاحية تشتكي للقضاء مخالفات اصحاب المولدات والتعديات على المياه

منذ 1 ساعة 21 July، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تقدمَ رئيسُ اتحادِ بلدياتِ الضاحية الجنوبية محمد درغام يرافقُه رؤساءُ بلدياتِ الضاحية امامَ النائبِ العام الاستئنافي الاول في جبل لبنان القاضية غادة عون بمجموعةِ شكاوىً تتعلقُ بمخالفاتِ المولداتِ وبالتعدياتِ على شبكةِ المياهِ واحتكارِها من قبلِ اصحابِ الصهاريج.

وذلك بالتزامن مع الحملة التي تقومُ بها وزراةُ الاقتصادِ بالتعاون مع جهاز امنِ الدولةِ في الضاحية الجنوبية لبيروتَ لضبطِ اصحابِ المولداتِ المخالفةِ لتسعيرةِ وزارةِ الاقتصاد.

ووعدت القاضيةُ عون بمتابعةِ هذا الملفِ حتى النهاية.

المصدر: قناة المنار

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