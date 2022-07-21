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July 21 2022 - 16:12

ارتفاع أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 9,23 %

منذ 31 mins 21 July، 2022
الاحصاء المركزي
لبنان

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 9,23 في المائة بالنسبة لشهر ايار 2022.

كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

-ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,61 في المائة.

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 11,48 في المائة.

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,64 في المائة.

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,26 في المائة.

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  7,72 في المائة.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,39 في المائة.

واشارت ادارة الاحصار الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 210,08 في المائة بالنسبة لشهر حزيران 2021.

كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الاشهر الستة الاولى من السنة 39.65 في المائة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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