العلّية: لو كنت من أكتب قانون الشراء لغيّرته

نظمت جمعية العمل البلدي في لبنان ورشة عمل حول “قانون الشراء العام في لبنان” تحدث خلالها المرشح لهيئة الشراء العام ومدير عام لجنة ادارة المناقصات د.جان العلّية، وذلك بحضور النائب رائد برو ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق د.عبد الحليم فضل الله وأكثر من 90 رئيس اتحاد وبلدية من مختلف المناطق اللبنانية.

العلّية شرح أبرز بنود القانون الجديد المفترض ان يبدأ تطبيقه في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بالإضافة الى البنود “الاصلاحية” الموجودة فيه.

اللقاء تخلّله عدد من المداخلات لرؤساء بلديات واتحادات اعترضوا فيه على عددٍ من نقاط القانون مطالبين إما بتعديله فوراً أو بإيقافه ريثما يتم تعديل النقاط الاشكالية.