وفاة 31 طفلا وإصابة أكثر من 4 آلاف بوباء الكوليرا في أفغانستان

أفادت وكالة “سبوتنيك” نقلاً عن مصدر في دائرة صحة إقليم قندهار بأفغانستان، بإصابة 4470 طفلاً ووفاة 31 منهم بمرض الكوليرا، في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان، جنوبي البلاد.

ونقلت “سبوتنيك” عن المصدر، وفق بيانات أرسلها حول انتشار وباء الكوليرا في الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، أن “31 طفلاً توفوا من أصل 4470 طفلاً مصاباً بوباء الكوليرا في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان”، في حين أن “إقليم زابول وحده سجل 3 آلاف إصابة و5 وفيات، بينما سجل إقليم هلمند نحو 800 إصابة، فضلاً عن 620 إصابة في قندهار، و50 إصابة أخرى في أوروزغان”.

وكشف المصدر لـ”سبوتنيك” أن “إقليم هلمند سجل 22 حالة وفاة بسبب هذا الوباء، بينما سجل إقليم أوروزغان 4 حالات وفاة، في حين أن قندهار لم تسجل حالات وفاة جراء المرض”، موضحاً أن “ارتفاع درجات الحرارة والمياه الملوثة والطعام الفاسد تعد من الأسباب الرئيسية لتفشي هذا المرض”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق في أفغانستان تشهد خلال الفترة الماضية، تفشياً ملحوظاً لمرض الكوليرا، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.

المصدر: روسيا اليوم