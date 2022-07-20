موظفو الادارة العامة: مستمرون بالاضراب المفتوح

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان في بيان لها مساء الثلاثاء الاستمرار في الاضراب المفتوح.

وقال البيان “في ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المعنية بدراسة واقع موظفي الادارة العامة والذي لا يلبي الحد الادنى من مطالبهم المحقة، وامام هذا التجاهل المستمر والمستغرب لحقوق الموظفين، وفي ظل عجز الموظف عن بلوغ مركز عمله وعن تأمين ادنى مقومات الحياة الكريمة له ولعائلته، تعلن الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام