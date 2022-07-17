اليمنيون احتفلوا عيد الغدير الأغر.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2022 - 23:10
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اليمنيون احتفلوا عيد الغدير الأغر..
منذ 1 ساعة
17 July، 2022
اليمن
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
عمت الاحتفالات بعيد الغدير الأغر العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات.
المصدر:
قناة المنار
اليمن
عيد الغدير
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