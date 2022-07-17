بينهم بومبيو وبولتون.. إيران تضع 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات

وضعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات بسبب دعمها منظمة منافقي خلق الارهابية، من بينها مايك بومبيو وجون بولتون.

ونشرت الخارجية الإيرانية “قائمة العقوبات المحدثة لأشخاص أمريكيين يدعمون زمرة خلق الإرهابية”.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها: “وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية، بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة، ولا سيما المادة 4 من القانون المذكور، تضع الأشخاص المذكورين أدناه وبسبب دعمهم عمدا زمرة خلق الإرهابية عبر المشاركة في ندوات الزمرة وتأييد أهدافها وممارساتها الإرهابية والدعم السياسي والإعلامي للزمرة في قائمة العقوبات للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابعت الخارجية الإيرانية: “في العقود الأخيرة، تسببت زمرة خلق الإرهابية في إراقة دماء أكثر من 17 ألف مواطن بريء، وخاصة النساء والأطفال، من خلال تنفيذ هجمات إرهابية لا تعد ولا تحصى..وعلى الرغم من الطبيعة الإرهابية والأعمال الوحشية الإرهابية لزمرة خلق، وكذلك أنشطتها الإرهابية والعسكرية العنيفة، استمرت حكومة الولايات المتحدة في ازدواجيتها ونفاقها في هذا الصدد من خلال دعم هذه الزمرة الإرهابية”، مضيفة: “جمهورية إيران الإسلامية، إذ تذكر بالالتزامات الدولية بالامتناع عن تسهيل وتشجيع الأعمال الإرهابية، تؤكد أن سياسة وإجراءات حكومة أمريكا في دعم زمرة خلق الإرهابية تعد انتهاكا للالتزامات المذكورة أعلاه..وتعتبره انتهاكا دوليا يتسبب في مسؤولية دولية للحكومة المذكورة”.

وأكمل البيان: “بالنظر إلى ما ورد أعلاه وبنود القانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة لأمريكا في المنطقة، ستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القانون سالف الذكر”.

وكشفت الخارجية الإيرانية عن قائمة العقوبات الخاصة بالأشخاص والمسؤولين الأمريكيين الذين قالت إنهم “يدعمون زمرة خلق الإرهابية”، حيث ورد بينهم اسم وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، و جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالة مهر