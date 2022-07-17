تهديدات أوكرانية جديدة لرئيس صربيا: ” اهرب إلى روسيا”

هاجم عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونشارينكو، مجددا رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش لتصريحاته حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، وقال إنه يتوجب عليه التحضير للفرار إلى روسيا بعد هذه الكلمات.

وأضاف البرلماني الأوكراني، على قناته في تيليغرام، مخاطبا الرئيس الصربي: “عليك التحسب للأمر وشراء تذكرة إلى روستوف. هذه التذكرة قد تنفعك قريبا”.

وكتب البرلماني الأوكراني أيضا أن صربيا، بدأت تبالغ كثيرا في تقدير مكانتها وهي بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة فقط. وهدد مرة أخرى بأن أوكرانيا لن تنسى تصريحات قيادة صربيا.

في وقت سابق، هدد غونشارينكو بأن بلاده وكرواتيا، ستنتقمان من الرئيس الصربي لتصريحاته حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، و”ستعيدان تربيته وتربية شعب صربيا”.

وألمح هذا البرلماني الأوكراني إلى أن أوكرانيا، إلى جانب كرواتيا، ستحاولان منع دخول صربيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي من أجل “إعادة تثقيف الصرب” والانتقام من رئيسهم لتصريحاته حول تصرفات روسيا. وردا على ذلك، تمنى الزعيم الصربي لأوكرانيا وشعبها “كل التوفيق”.

المصدر: وكالات