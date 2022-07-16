“قولنا والعمل”: تهديدات العدو لا قيمة لها

شدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في محاضرة ببلدة برالياس البقاعية، على أن “المجاهدين ينتمون الى مدرسة واحدة هي مدرسة مقاومة العدو الصهيوني، مقاومة المحتل”.

وقال “عندما نوجه التحية في ذكرى حرب تموز 2006 للمجاهدين وللشهداء والجرحى، نوجه أيضا كل التحايا للأخوة المرابطين في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة، ونحن على يقين أن النصر هو صبر ساعة، وأن الله سينصرنا وسندخل الى فسطين فاتحين منتصرين”.

ولفت الشيخ القطان إلى أن “تهديدات العدوين الصهيوني والأميركي لا قيمة لها، وجاء الرئيس الأميركي بايدن إلى المنطقة يتوعد ويهدد ولكن هو أعلم أن كل التهديدات لا قيمة لها في بلد مثل لبنان فيه شعب وجيش ومقاومة، هذه المعادلة التي ستبقى تحمي وجودنا وأرضنا ونفطنا وكل مقدرات هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام