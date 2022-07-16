نقابات العمال في النبطية أعلنوا تأييد مطالب القطاع العام

أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، في بيان اليوم تأييد مطالب القطاع العام، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تحسين رواتبهم “ولا سيما موظفي الوكالة الوطنية للاعلام، فهم صوتنا في برية هذا الوطن وأصحاب الكلمة المعبرة عن صرخة الناس ووجعهم”.

وانتقد السجالات بين المسؤولين وسأل: “أيعقل أن يبقى الوضع على ما هو عليه وإسرائيل تهددنا يوميا بالاعتداء وسرقة نفطنا وغازنا، وكأن قادة البلاد لا يعنيهم سوى تحصيل مكاسب سياسية بعيدة من الهموم المعيشية والاقتصادية للمواطنين”.

وحذر من “ثورة جياع مع طوابير الناس على الأفران للحصول على ربطة خبز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام