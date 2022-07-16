النائب هاشم: عدم انعقاد الهيئة العامة أخر إقرار اقتراح استيفاء رسوم خدمات المطار بالدولار

أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أنه تقدم “باقتراح قانون معجل مكرر لاستيفاء رسوم خدمات المطار من شركات الطيران الأجنبية بالدولار بدلا من سعر الصرف الرسمي منذ شهر نيسان، إلا أن عدم انعقاد الهيئة العامة في ولاية المجلس أخر إقرار الاقتراح”.

وأشار إلى أن “الاقتراح سيكون على جدول أعمال أول هيئة عامة يدعو اليها الرئيس نبيه بري”، داعيا الكتل النيابية إلى “التجاوب وإقرار هكذا اقتراح، نظرا إلى العائدات التي يؤمنها بالعملة الأجنبية وإلى الخسائر التي يتكبدها المطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام