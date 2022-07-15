مرض يتفشى غامض في تنزانيا؟

كشفت السلطات التنزانية عن إرسال فريق من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 3 أشخاص.

وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان إنه تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفاً من الأنف وحمى وصداعاً وتعباً، في منطقة ليندي، و نتائج اختبار المرضى تكشف عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19، وقد شفيّ أحد المصابين ووضع الباقون في حجر انفرادي.

في وقتٍ شكلّت فيه الحكومة فريقاً من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول”، طلب كبير المسؤولين من السكان الهدوء، كاشفاً عن رصد 13 شخصاً أصيبوا بالمرض توفي 3 منهم.

وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.

وفي تجمّع ديني الثلاثاء، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن أن المرض “الغريب” الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون نجم عن “الاختلاط المتزايد” بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.

المصدر: الميادين