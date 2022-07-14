الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

رفض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبول استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لقصر كويرينال الرئاسي.

وذكر البيان أن “رئيس الجمهورية لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء للحضور إلى البرلمان لإلقاء كلمة من أجل إعطاء تقييم للوضع الذي نشأ نتيجة اجتماع اليوم في مجلس شيوخ الجمهورية”.

وفي وقت سابق، أعلن دراغي في اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيستقيل من منصب رئيس الحكومة.

وأجرى مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، الخميس، تصويتا على الثقة بحكومة البلاد، على خلفية إجراءات الدعم الاقتصادي للسكان.

ورغم حصول مجلس الوزراء على الثقة، رفض ممثلو حركة 5 نجوم، وهي جزء من الائتلاف الحاكم، المشاركة في التصويت.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية