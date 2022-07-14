الكرملين: “بريكس” لن تكون بديلا لمجموعة العشرين

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مجموعة “بريكس”، في حال توسعها، لا يمكن أن تصبح بديلا لمجموعة العشرين.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية ردا على سؤال عن مستقبل “بريكس” حال توسيعها “هذه آلية مهمة للتنسيق والتفاعل والتعاون، والتي تشمل البلدان التي لديها حصة كبيرة جدا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.

وتابع “لكن، بالطبع، مجموعة العشرين هي آلية مختلفة تماما، آلية أوسع، لذلك، فهما ليستا قابلتين للاستبدال ببعضهما البعض، بقدر ما هما مكملتان لبعضهما البعض”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة “بريكس”، بورنيما أناند، عن انضمام محتمل لتركيا ومصر والسعودية إلى المجموعة في القريب العاجل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية