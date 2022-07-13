كهرباء لبنان: معمل الزهراني خارج الخدمة مرحلياً

على خط ازمة الكهرباء المتواصلة ، أعلنت مؤسسة ُكهرباءِ لبنانَ أنه الى حينِ وصولِ وتفريغِ شحنةِ “الغاز أويل” المخصصةِ لشهرِ تموزَ الجاري تم وضعُ معملِ الزهراني مرحلياً خارجَ الخدمةِ على ان تتمَ الاستعاضةُ عن جزءٍ من إنتاجِه عبرَ تشغيلِ معملي صور وبعلبك لغايةِ نفادِ مخزونِهما ايضاً من مادة “الغاز أويل”.

وبعدَ نفادِ مخزونِ معملِ دير عمار المتوقعِ في الخامسِ والعشرينَ من الجاري ستقومُ المؤسسةُ باعادةِ تشغيلِ معملِ الزهراني للمحافظةِ على ديمومةِ انتاجِ الطاقةِ في الحدِ الأدنى الى اواخرِ الشهرِ الحالي.

المصدر: قناة المنار