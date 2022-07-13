بايدن يتوجه الى كيان العدو والسعودية

يصلُ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن الاربعاء إلى كِيانِ العدوِّ حيث سيَقضي يومينِ في القدسِ المحتلةِ لإجراءِ محادثاتٍ مع المسؤولينَ الصهاينة قبل أن يَجتمعَ مع السلطةِ الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ذلك، سوف يَستقِلُّ بايدن رِحلةً مباشِرةً من كِيان العدو إلى جِدَّة بالسُعودية لإجراءِ محادثاتٍ مع المسؤولينَ السُعوديين وحضورِ قمةٍ للمسؤولين الخليجيين.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني رد ما ورد في المقال الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أهداف زيارته للشرق الاوسط، والذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، وقال “إذا اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بإمكانهم تبرير تداعيات أعمالهم التخريبية في المنطقة من خلال كتابة مقالات في الصحف، فهم مخطئون”.

وخلال مؤتمر صحافي حذر كنعاني، الادارة الامريكية من اللجوء الى اسلوب الاسقاط من خلال نشر مقال، قائلا لتعلم الولايات المتحدة أن انتهاج سياسة العنف في المنطقة ودعمها سيواجه رد فعل. وأضاف “على الادارة الأمريكية مراجعة سياستها الخارجية الإقليمية وتغيير سلوكها والتخلي عن سياسة دعم الکيان الصهيوني”.

وحول اجواء زيارة بايدن الى فلسطين المحتلة نسأل الاستاذ داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي

المصدر: قناة المنار