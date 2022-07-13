فيديو يفضح تصرفات عناصر الشرطة بينما كان الأطفال يقتلون في أحد مدارس تكساس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2022 - 13:06

فيديو يفضح تصرفات عناصر الشرطة بينما كان الأطفال يقتلون في أحد مدارس تكساس

منذ 30 mins 13 July، 2022
62ce84764236045afc341bab
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أظهرت فيديوهات وصور نشرتها وسائل إعلام أمريكية ما كانت تفعله الشرطة في ممر مدرسة تكساس أوفالدي، بينما كان أحد المجرمين يقتل الأطفال داخل الفصل.

ونشرت صحيفة “أوستن الأمريكية”، أمس الثلاثاء، أجزاء من فيديو لكاميرات المراقبة المدرسية يظهر الضباط وهم ينسحبون من إطلاق النار في ردهة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس، أثناء إطلاق النار المميت في 24 مايو.

حيث دخل الضباط المبنى فورا بعد أن تبين أن مراهقا يحمل سلاحا دخل المدرسة، لكنهم وقفوا في الممر لمدة 77 دقيقة بانتظار أمر الاقتحام.

62ce84614236045c40176053
وتظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن أحد رجال الشرطة كان مشغولا بالهاتف في ذلك الوقت، والآخر يعالج يديه بمطهر. وكتبت صحيفة “ديلي ميل” أنه كان هناك 17 مسؤولا أمنيا في المبنى، لكن لم يجرؤ أحد على البدء في تحييد المراهق المجرم الذي بدأ في إطلاق النار على التلاميذ.

62ce84764236045afc341bab

ومن بين أفراد الشرطة والد إحدى الفتيات اللواتي قتلن فيما بعد.

يذكر أن المأساة وقعت في أيار/مايو الماضي، حيث قتل شاب مراهق يبلغ من العمر 18 عاما جدته، ثم قتل 19 طالبا واثنين من المدرسين بالرصاص في المدرسة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة