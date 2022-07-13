رؤساء الوحدات في وزارة المالية أعلنوا الاضراب المفتوح

اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الادارية ومالية لبنان الجنوبي).

وطالب المجتمعون “بالحد الادنى للعيش، في ظل استحالة تأمين حاجات عائلاتهم، نتيجة التدهور الكبير في رواتبهم، فبالرغم من محاولة وزير المالية مشكورا المساندة، لم يتم التوصل لأي حل يؤمن للموظفين الحد الادنى من حقوقهم”، وقرروا “عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ في الاعتبار مركز سكنهم”.

وشدد المجتمعون على ضرورة “التصحيح الفوري لرواتب موظفي وزارة المالية عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم، اذ ان العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري”، واعربوا عن “اعتذارهم مسبقا من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على اعلان الاضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم امكانية التواجد في العمل وانجاز المهام وحضور الاجتماعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام