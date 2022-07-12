قاليباف: بايدن أصبح منفذاً للسياسات الصهيونية في المنطقة

أكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، أن جولة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة “تتم بالتعاون مع الصهاينة”، وأن الأخير “أصبح منفذاً لسياسات الكيان الصهيوني الغاصب حتى في التفاصيل”.

وأضاف قاليباف، في افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي الثلاثاء، “أن يصبح الرئيس الأميركي منفذًا للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، سيكون خطأ تاريخيًا واستراتيجيًا، والذي سينتهي به الأمر إلى الإضرار بحكومة بايدن قبل أي شخص آخر”.

وتابع قاليباف”أدّى الإهمال في توسيع الناتو إلى الشرق وتجاهل التحذيرات الجيوسياسية القوية حول هذا الموضوع إلى بدء حرب أوكرانيا، والآن يحدث نفس الإهمال في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي الحساسة”.

ولفت قاليباف إلى أن “الكيان الصهيوني هو كيان سياسي غير شرعي ومزعزع للاستقرار وغير قادر حتى على إدارة بيئته السياسية الداخلية، ويقف تحت بئر ويشجع أميركا ودول أخرى على السقوط فيها”.

واردف رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن “الطبيعة الحقيقية لحلف ابراهام ليست سوى هذا، وليس لدي الكثير من الأمل في أن تتمكن الحكومة الأميركية من اتخاذ القرار الصائب في هذه المرحلة، تماماً كما لم تُظهر ادنى حد من العقلانية في المفاوضات النووية”، مشيراً إلى أنه ” نريد من دول الجوار التي لها تاريخ مشترك ومستقبل مشترك مع إيران أن تتحلى باليقظة تجاه أي خطة أميركية صهيونية هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة وتقدير عواقبها بشكل صحيح ودقيق”.

هذا وأكد رئيس البرلمان الايراني أن بلاده “داعم أمن وموثوق به لجميع جيرانها، لكنها حساسة بنفس القدر للحفاظ على التوازن الأمني ​​في المنطقة، ولن تتردد في الدفاع عن موارد هذه المنطقة ضد أي نوع من المؤامرات أو محاولة زعزعة الاستقرار”.

المصدر: فارس