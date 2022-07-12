بالفيديو.. نتنياهو يشيد بدور محمد بن سلمان في إنجاز اتفاقيات “التطبيع”

أعرب زعيم المعارضة في الكيان الإسرائيلي، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، عن “تقديره لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مساهمته في إنجاز أربع اتفاقيات سلام تاريخية حققناها”، والمعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”.

وقال نتنياهو “إذا عدت إلى قيادة إسرائيل، فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مع دول عربية أخرى”، مضيفا أن القيام بذلك “سيقربنا من نهاية الصراع العربي الإسرائيلي”.

وتابع نتنياهو إن “اتفاقات إبراهيم الموقعة خلال فترة ولايته جلبت بالفعل شرق أوسط جديد”.

ويأتي كلام نتنياهو، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول “إسرائيلي” بهذا الوضوح عن مساهمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توقيع اتفاقات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات